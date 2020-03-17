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 Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа поездами, – Криклий

Украина рассматривает возможность вывоза украинских граждан из-за рубежа железнодорожным транспортом.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время прифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры - в координации с Министерством иностранных дел. Мы работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, а и железнодорожным сообщением", - сказал Криклий.

По его словам, в первую очередь это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши. Возможно, перечень будет дополнен.

Криклий добавил, что в настоящее время консульские службы собирают информацию через систему МИД "Друг".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182094
 
 
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На кордоні з Польщею "застрягли" сотні українців, вони "щиро вдячні" за допомогу при поверненні в Україну.
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