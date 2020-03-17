[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.24 29.89
 Транспорт
  347  0
Материалы по теме:
Все про:вокзал (63) закрытие (69) Укрзализныця (2674) COVID-19 (137)

 "Укрзализныця" закроет вокзалы с 12:00 завтрашнего дня

"Укрзализныця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 12:00 18 марта вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возврата билетов. При этом внутри зданий вокзалов будут запускаться одновременно группы людей не более 10 человек.

В то же время сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182090
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх