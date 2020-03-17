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 Власти Польши пообещали не наказывать заробитчан за нарушение сроков пребывания в стране, – посольство

Польская пограничная служба обещает не применять санкции к гражданам Украины, которые не смогли выехать из страны до окончания срока легального пребывания на территории Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Польша, передает БизнесЦензор.

"В ответ на обращение Посольства Пограничная служба Республики Польша согласилась не накладывать санкции на граждан Украины, срок пребывания которых на территории Польши заканчивается и они не имеют возможности выехать в Украину из-за введения ограничений на границе с момента объявления состояния эпидемической угрозы в Польше", – сказано в сообщении.

В то же время в Посольстве подчеркнули, что каждый такой случай будет рассматриваться польскими пограничниками индивидуально.

"Если последний день легального пребывания лица приходиться на 15 марта или последующие дни – польские службы пообещали административные или уголовные санкции к гражданам Украины не применять", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на постоянную работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

В то же время многие украинцы работают в Польше, используя безвизовый режим, позволяющий находится на территории стран ЕС в течении 90 дней за полгода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182083
 
 
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