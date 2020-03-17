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Все про:Путин (414) США (2617) Пригожин Евгений (2)

 Суд в США прекратил процесс против компаний "повара" Путина

Суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство министерства юстиции США о прекращении процесса в отношении двух компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина, входящего в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ, поступивший в электронную базу суда.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о снятии обвинений в отношении компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые фигурировали в деле совместно в качестве "ответчиков "Конкорд". Этим компаниям приписывалось вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Американский Минюст пришел к выводу, что компании Пригожина находятся вне юрисдикции США и не понесут реального наказания, даже если американский суд признает их виновными. В ведомстве заключили, что продолжение дела против компаний "не защищает ни интересы правосудия, ни национальную безопасность", к тому же оно может привести к "риску раскрытия средств и методов работы правоохранительных органов".

В феврале 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора по России.

В числе фигурантов оказались и компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которых обвинили в финансировании пригожинского "Агентства интернет-исследований" по вмешательству в выборы американского президента. Планировалось, что процесс по делу "Конкорд" в суде округа Колумбия начнется в апреле.

В ходатайстве Минюста США о прекращении дела указывается, что "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг" добровольно решили участвовать в деле, но использовали эту возможность не для защиты, а для получения доступа к конфиденциальной информации о том, как США выявляют факты иностранного вмешательства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182078
 
 
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