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Все про:Китай (1283) нефть (2769) Россия (4433) санкции (1353)

 Китайская Sinochem отказалась от закупки сырья у "Роснефти" из-за санкций, – Reuters

Китайская государственная нефтяная компания Sinochem Corp отказалась принимать любые грузы, связанные с российской компанией "Роснефть" до того, как в мае вступят в силу санкции США в отношении подразделения "Роснефти".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, а также тендерную документацию китайской компании, передает БизнесЦензор.

Как отмечает агентство, решение Sinochem подчеркивает влияние, которое санкции США оказали на мировые товарные рынки, несмотря на тесные отношения между Китаем и Россией на фоне разворачивающейся ценовой войны с Саудовской Аравией за долю на рынке.

"Это похоже на политическую игру: США и Aramco хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им помочь", – сказал один из источников.

По словам источников, Sinochem исключила грузы "Роснефти" в своем последнем тендере из-за опасений, что Вашингтон может неожиданно расширить санкции в отношении других подразделений "Роснефти" до того, как грузы прибудут в Китай и до оплаты нефти.

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Как сообщалось, 18 февраля США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле. Крайний срок для компаний, чтобы свернуть операции с фирмой, установлен на 20 мая.

RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182067
 
 
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