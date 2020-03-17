 "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов на поезда через кассы

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Поэтому призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе", – подчеркивается в сообщении.

При этом, в случае нехватки наличных средств в кассе, их можно будет получить позже в течении шести месяцев.

"Укрзализныця" принимает все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличности. В случаях, когда отсутствует достаточное количество наличности, гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любое удобное день в течение шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме" – уточнили в компании.

В компании напомнили, что стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы возмещается в полном объеме – без взимания дополнительных сборов.

"Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней. В случае, если средства возвращаются за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 18 марта до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО "Укрзализныця" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.