[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.18 29.88
 Регуляторная политика, Транспорт
  491  0
Материалы по теме:
Все про:мигранты (119) Россия (4433) трудовая миграция (200) заробитчане (116) COVID-19 (137)

 Россия закрыла въезд для иностранцев с 18 марта

Россия с 18 марта до 1 мая 2020 года временно ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства "для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции".

Об этом сообщается на сайте российского правительства, передает БизнесЦензор.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Как сообщалось, по данным Национального банка Украины, Россия занимает третье место по объему денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину – по итогам 2019 года из РФ поступило около $1 млрд.

По последним данным, в России подтверждено 93 случая коронавируса, из них 53 – в Москве. В мире коронавирус подтвержден у почти 180 тыс. человек, в основном в Китае и в Европе, более 7 тыс. человек умерли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182046
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх