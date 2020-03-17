 Россия закрыла въезд для иностранцев с 18 марта

Об этом сообщается на сайте российского правительства, передает БизнесЦензор.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Как сообщалось, по данным Национального банка Украины, Россия занимает третье место по объему денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину – по итогам 2019 года из РФ поступило около $1 млрд.

По последним данным, в России подтверждено 93 случая коронавируса, из них 53 – в Москве. В мире коронавирус подтвержден у почти 180 тыс. человек, в основном в Китае и в Европе, более 7 тыс. человек умерли.