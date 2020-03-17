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 Метро в Киеве остановится сегодня в 23:00, – Кличко. ВИДЕО

В рамках выполнения решения Кабинета министров об ограничении пассажирских перевозок в связи с распространением коронавируса столичный метрополитен приостановит работу с 23:00 вторника, 17 марта.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", – сообщил Кличко.

По словам мэра, наземный пассажирский транспорт в Киеве продолжит работать в обычном режиме, дублируя линии метро.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

По данным Минздрава, в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182039
 
 
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Вот и никак не добираться на работу у кого нет своей машины, сейчас в такое время полезно фрилансерам которые работают удаленно и их режим работы не поменяется из-за карантина. Мне в том числе, только что торговые центры закрыты, думала не найду чем занятся на выходных, но как раз можно учавствовать в турнире казино эго и поднять свои финансы на новый уровень, как раз можно не тратить, так что сейчас всем советую сидеть дома и стараться не выходить чтобы не заразится, уделить время семье, любимым детям, а кто один отличное время для заработка и чтения книг)
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