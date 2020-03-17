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 Украинские авиакомпании выполнят 35 международных авиарейсов для возвращения украинцев

Украинские аэропорты во вторник, 17 марта, примут 35 международных рейсов с украинцами, которые не смогли вернуться домой до введения карантина в связи с коронавирусом.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, рейсы, в частности, выполняют авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров", "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Азур Эйр Украина". Большая часть рейсов будут осуществляться с Египта (Шарм-Эль-Шейх).

К настоящему времени с 00:00 17 марта уже должны быть выполнены рейсы авиакомпаний:

- SkyUp из Шарм-Эль-Шейха (аэропорты "Львов", "Борисполь", "Запорожье", "Харьков", "Одесса") и Хургады (аэропорт "Борисполь")

- "Роза Ветров" из Хургады ("Борисполь") и Шарм-Эль-Шейха ("Днепр", "Борисполь"),

- МАУ из Кишинева ("Борисполь")

- "Азур Эйр Украина" из Шарм-Эль-Шейха ("Борисполь"- два рейса, "Харьков").

До конца дня SkyUp должна выполнить еще девять рейсов из Шарм-Эль-Шейха и один из Хургады.

"Роза Ветров" – четыре из Шарм-Эль-Шейха.

"Азур Эйр Украина" – три из Шарм-Эль-Шейха и один из Хургады.

МАУ – по одному из Шарм-Эль-Шейха, Бангкока, Дубая, Баку, Еревана, Тбилиси, Каира, Торонто, Тель-Авива, Стамбула и Нью-Йорка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182029
 
 
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