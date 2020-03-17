 Нацбанк рекомендовал банкам снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Мы рекомендовали банкам снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию", - сообщает НБУ.

"Советуем максимально переходить на безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи с помощью смартфонов и с использованием платежных карточек. Если в вашем окружении есть люди старшего возраста, помогите им оплатить коммунальные услуги или другие платежи онлайн. Сегодня нужно максимально ограничить круг прямого общения и оставаться дома", - сообщает НБУ.

Также Нацбанк напоминает, что не вводит никаких ограничений на работу банков или проведения ими операций (выдача средств с депозитов, кредитов, обмен валюты и т.д.).

Нацбанк призывает граждан не посещать банковские отделения без необходимости и пользоваться услугами дистанционного банкинга, избегать пользования наличными.

"В свою очередь банки должны обеспечить бесперебойную работу контакт центров и дистанционных каналов обслуживания", - сообщает НБУ.