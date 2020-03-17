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 Курс наличного доллара превысил 28 грн/$

Курс гривни на наличном рынке во вторник упал ниже уровня 28 грн/$1, на "сером" рынке доллар готовы покупать дороже 28,3 грн/$1, Нацбанк Украины связывает это с дефицитом валюты из-за вызванных коронавирусом проблем с доставкой и предлагает покупать ее по безналу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую", – сообщил центробанк в Facebook во вторник.

НБУ пояснил, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

"Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – отметил регулятор.

Как сообщалось, некоторые банки с 16 марта начали отказываться от продажи наличных долларов.

Национальный банк Украины вчера, 16 марта, продал на межбанковском валютном рынке 238 млн долл. США. На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл. По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен психологическим фактором – ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182009
 
 
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