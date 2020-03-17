[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.18 29.88
 Регуляторная политика, Транспорт, Социальная политика
  2165  0
Все про:карантин (14) МВД (196) Геращенко Антон (1)

 Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках карантина

Сотрудники полиции возьмут на контроль выполнение одобренных ограничений по общественному транспорту, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

"Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", - сказал Геращенко.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3182005
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх