 Нацбанк призвал население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличных

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным Нацбанка, дефицит валюты в кассах банках возник из-за повышенного спроса населения на валюту. При этом из-за закрытия границ и прекращения авиаперевозок наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой", - сообщает НБУ.

Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему.

Как сообщал БизнесЦензор, сегодня "Альфа Банк" останавливает продажу валюты в своих отделениях, при этом покупка валюты у населения будет продолжаться.