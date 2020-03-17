 Нацбанк призвал население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличных

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
По данным Нацбанка, дефицит валюты в кассах банках возник из-за повышенного спроса населения на валюту. При этом из-за закрытия границ и прекращения авиаперевозок наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой", - сообщает НБУ.
Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему.
Как сообщал БизнесЦензор, сегодня "Альфа Банк" останавливает продажу валюты в своих отделениях, при этом покупка валюты у населения будет продолжаться.
Смотришь, так к концу года зеленского будут искать в ростове.
ПУМБ 28,1000 - 28,9500
Айбокс Банк 28,1000 - 29,1000
Полтава-Банк 28,0000 - 29,0000
Радабанк 28,0000 - 29,0000
Полікомбанк 28,0000 - 29,0000