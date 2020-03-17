[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 27.18 29.88
 Власть, Финансы
  3985  12
Все про:банки (3825) валюта (945) НБУ (4519) обмен валюты (90)

 Нацбанк призвал население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличных

Национальный банк Украины призывает население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличной валюты в кассах банков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным Нацбанка, дефицит валюты в кассах банках возник из-за повышенного спроса населения на валюту. При этом из-за закрытия границ и прекращения авиаперевозок наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой", - сообщает НБУ.

Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему.

Как сообщал БизнесЦензор, сегодня "Альфа Банк" останавливает продажу валюты в своих отделениях, при этом покупка валюты у населения будет продолжаться.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181984
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Просрали ЗЕлебобіки весь золотовалютний резерв разом з бюджетом. фАхівці. Це за 10 місяців. А що буде через 4 роки?
 показать весь комментарий
 
Может еще купить по телехвизору у "Квартала" ??? Смешнее не могли придумать, пейсатые ???
 показать весь комментарий
 
Это абсолютно не выгодно населению. Если валюта на карте, обменять вы ее сможете только по курсу, который устанавливает сам банк - а он далеко не коммерческий. Банк, как всегда, вас будет отиметь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просрали ЗЕлебобіки весь золотовалютний резерв разом з бюджетом. фАхівці. Це за 10 місяців. А що буде через 4 роки?
 показать весь комментарий
 
 
написано покупайте сколько хотите, или вы не читатель ?
 показать весь комментарий
 
безналичные. как говорится, "есть ньюансы".
 показать весь комментарий
 
 
не, читать он не умеет...., только писать......
 показать весь комментарий
 
купить та безнал можно но оно осядет втом банке наличкой неполучиш)
 показать весь комментарий
 
 
Это абсолютно не выгодно населению. Если валюта на карте, обменять вы ее сможете только по курсу, который устанавливает сам банк - а он далеко не коммерческий. Банк, как всегда, вас будет отиметь.
 показать весь комментарий
 
 
вообще населению не выгодно тыкать-мыкать бедные 1000 $ пытаясь кого-то на-обмануть...
 показать весь комментарий
 
Может еще купить по телехвизору у "Квартала" ??? Смешнее не могли придумать, пейсатые ???
 показать весь комментарий
 
 
Молодец власть.
Смотришь, так к концу года зеленского будут искать в ростове.
 показать весь комментарий
 
 
Дострибалися зебіки-"стабілізатори"?

ПУМБ 28,1000 - 28,9500
Айбокс Банк 28,1000 - 29,1000
Полтава-Банк 28,0000 - 29,0000
Радабанк 28,0000 - 29,0000
Полікомбанк 28,0000 - 29,0000
 показать весь комментарий
 
 
Короче ,денег нет ,а причину можно придумать, любую,🤣. Где деньги Зин?
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация банки вирус Кабмин карантин НБУ нефть
 
 
 
 
 
 вверх