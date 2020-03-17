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 Deutsche Bank снизил прогноз цен на нефть до $25 за баррель

Аналитики Deutsche Bank снизили прогноз средней цены нефти марки Brent до $25 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года на ожиданиях, что нынешний нефтяной кризис может оказаться хуже, чем мировой финансовый кризис 2008 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ранее они ожидали, что Brent будет стоить в этот период $53 за баррель.

Новый прогноз на четвертый квартал составляет $35 за баррель, на первое полугодие 2021 года - $40 за баррель.

Для сорта WTI прогноз на следующий год находится на уровне $52 за баррель, на 2023 год - $57 за баррель, на 2024 год - $60 за баррель.

"Даже если распространение COVID-19 будет остановлено завтра, разрушение спроса из-за пандемии уже запустило цепную реакцию, которая будет продолжаться", - говорится в сообщении банка.

Как отмечают эксперты, вероятное сокращение мирового спроса на нефть в этом году станет первым с 2009 года, сообщает Bloomberg.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181982
 
 
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