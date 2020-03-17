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Все про:ГПУ (750) Офис генерального прокурора (20)

 Рада проголосовала за назначение Генпрокурором Ирины Венедиктовой

Верховная Рада проголосовала за проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 269 нардепов, сообщает БизнесЦензор.

Венедиктова была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.

На парламентских выборах 2019 избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181975
 
 
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