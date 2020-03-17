 Рада проголосовала за назначение Генпрокурором Ирины Венедиктовой

За соответствующее постановление проголосовали 269 нардепов, сообщает БизнесЦензор.

Венедиктова была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.

На парламентских выборах 2019 избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.