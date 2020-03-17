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 Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина (обновлено)

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID-19).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

В частности, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел и находится в самоизоляции – Фонд социального страхования будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы.

Законом также вводится освобождение от штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, такое освобождение не коснется правил начисления, декларирования, уплаты НДС, акцизного налога и ренты, а также нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах, которые применяются на общих основаниях, отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа.

Также с 1 марта по 30 апреля не будут начисляться штрафы за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ за указанный период.

За период с 1 марта по 31 мая налогоплательщикам не будет начисляться пеня, а для плательщиков единого взноса – за период 1 марта по 30 апреля.

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Также законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая (кроме проверок, касающихся бюджетного возмещения). Проверки, которые были начаты до 18 марта и не были завершены, будут временно приостановлены. Документальные проверки по ЕСВ приостанавливаются на период с 18 марта по 18 мая.

Кроме того, продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах. Сумму налогового обязательства, которые плательщиками определены к уплате, необходимо будет оплатить до 1 октября.

Согласно закону, также не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю и земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, и используются ими в хозяйственной деятельности.

"При этом плательщики платы за землю (кроме физических лиц) имеют право подать уточняющую налоговую декларацию, в которой могут отразить изменения налогового обязательства по уплате платы за землю за соответствующие месяцы", – пояснили в Налоговой службе.

Также освобождены от уплаты налога с 1 марта по 30 апреля объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, которые не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Временно, за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля , освобождаются от начисления и уплаты единого взноса "за себя" физические лица - предприниматели, в том числе те, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, члены фермерских хозяйств и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.

Внедрение применения программных РРО законом откладывается до 1 августа 2020 года, в частности, расширение применения РРО для отдельных видов деятельности – до 1 января 2021 года, до 1 апреля 2021 года откладывается введение обязательного использования РРО для всех плательщиков единого налога второй - четвертой групп.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181974
 
 
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 Топ комментарии
 
Настя, государство как трутень-кровопийца живет от налоговых поступлений, которые платим мы все бизнесмены. Ведь все, за мвлым исключением государственные компании являются в нашей стране убыточными, так как ими управляют коммунисты-расхитители, которые выплачивают(из убыточных предприятий) себе из НАШИХ с Вами денег з/пл и премии по 900 тыс. -1,500 тыс. грн.
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Ни о чем! Карантин вынуждает многих ФОП прекратить фактически свою работу, но налог на прибыль(?!) все равно надо платить!!! Они и так в основном на ладан дышали. Еще и за аренду надо все равно платить!
Херню какую- то приняли, от штрафов они освободили, блд... Зелень и эпидемия возвратят Украину в каменный век...
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Ни о чем! Карантин вынуждает многих ФОП прекратить фактически свою работу, но налог на прибыль(?!) все равно надо платить!!! Они и так в основном на ладан дышали. Еще и за аренду надо все равно платить!
Херню какую- то приняли, от штрафов они освободили, блд... Зелень и эпидемия возвратят Украину в каменный век...
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Податок на прибуток, платиться з прибутку, це навіть із назви його випливає, то як всеодно треба платити податок, якщо прибутку немає? ти хоч розберися, чи тобі треба істерію наганяти? Платять єдиний податок, фіксований і ЄСВ, незалежно від доходів. Ну мабуть зараз зупинять, крім ЄСВ, пенсії й так нема чим платити.
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почему государство поддерживает бизнес, а не наоборот\\\\\\ гос институты мощнее и забивают коммерческие?
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хотя, возможно, здесь это традиция периодически подставлять кого-то.
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Настя, государство как трутень-кровопийца живет от налоговых поступлений, которые платим мы все бизнесмены. Ведь все, за мвлым исключением государственные компании являются в нашей стране убыточными, так как ими управляют коммунисты-расхитители, которые выплачивают(из убыточных предприятий) себе из НАШИХ с Вами денег з/пл и премии по 900 тыс. -1,500 тыс. грн.
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А как юридическим лицам жить и работать:

1. Кто заплатит все зарплаты если работа остановлена ?
2. Кто заплатит всю аренду ели работа стоит ?
3. Кто и из чего будет платить налоги которые вы дебилы зеленые не отменили
/приостановили ?
Уходим в "черную", как обычно, для вас ведь это норма получать кеш в конвертах за правильные голосования ?
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Ну хорошо. Штрафы прописанные в налоговом законодательстве и в законе об ЕСВ временно отменили. А как там со штрафами прописанными в КЗоТе? А там и за несвоевременную, и за неполную, и достаточно обтекаемая формулировка ст.265 о выплате зарплаты без начисления и уплаты налогов. А там штрафы куда поболее чем обычные налоговые.
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