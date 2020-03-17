 Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

В частности, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел и находится в самоизоляции – Фонд социального страхования будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы.

Законом также вводится освобождение от штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, такое освобождение не коснется правил начисления, декларирования, уплаты НДС, акцизного налога и ренты, а также нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах, которые применяются на общих основаниях, отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа.

Также с 1 марта по 30 апреля не будут начисляться штрафы за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ за указанный период.

За период с 1 марта по 31 мая налогоплательщикам не будет начисляться пеня, а для плательщиков единого взноса – за период 1 марта по 30 апреля.

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Также законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая (кроме проверок, касающихся бюджетного возмещения). Проверки, которые были начаты до 18 марта и не были завершены, будут временно приостановлены. Документальные проверки по ЕСВ приостанавливаются на период с 18 марта по 18 мая.

Кроме того, продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах. Сумму налогового обязательства, которые плательщиками определены к уплате, необходимо будет оплатить до 1 октября.

Согласно закону, также не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 плата за землю и земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, и используются ими в хозяйственной деятельности.

"При этом плательщики платы за землю (кроме физических лиц) имеют право подать уточняющую налоговую декларацию, в которой могут отразить изменения налогового обязательства по уплате платы за землю за соответствующие месяцы", – пояснили в Налоговой службе.

Также освобождены от уплаты налога с 1 марта по 30 апреля объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, которые не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Временно, за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля , освобождаются от начисления и уплаты единого взноса "за себя" физические лица - предприниматели, в том числе те, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, члены фермерских хозяйств и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.

Внедрение применения программных РРО законом откладывается до 1 августа 2020 года, в частности, расширение применения РРО для отдельных видов деятельности – до 1 января 2021 года, до 1 апреля 2021 года откладывается введение обязательного использования РРО для всех плательщиков единого налога второй - четвертой групп.