 Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

Законопроект до 30 апреля освобождает физических лиц-предпринимателей и занимающихся независимой профдеятельностью от уплаты ЕСВ, отменяет штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, налоги на коммерческую недвижимость и землю.

Также законопроект освобождает бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты; вводится мораторий на проверки.

На три месяца откладывается внедрение РРО для всех "упрощенцев". Кроме того, законопроект освобождает граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля и вводит помощь для тех, кто заболел и находится в самоизоляции.