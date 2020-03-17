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 НАБУ сообщило двум экс-нардепам о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило двум народным депутатам VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Действия бывших народных избранников квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением", - сообщает НАБУ.

По данным следствия, оба экс-нардепа получили неправомерную выгоду для себя. Один из подозреваемых - в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета потрачено 543,9 тыс. грн с декабря 2014 года по декабрь 2017 года.

Второй подозреваемый получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноября 2018 года.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181961
 
 
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