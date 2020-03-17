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 Кабмин рекомендовал органам власти и предприятиям обеспечить посменную или дистанционную работу сотрудников

Кабинет министров Украины рекомендовал органам власти и предприятиям обеспечить организацию посменной или дистанционной работы сотрудников.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Рекомендовать центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям обеспечить организацию посменной работы сотрудников", - говорится в постановлении правительства №215 от 16 марта.

В то же время, отмечается, что при технической возможности рекомендуется обеспечить организацию работы в режиме реального времени через Интернет.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181956
 
 
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