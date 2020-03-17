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 Регуляторная политика, Инвестиции, Социальная политика
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Все про:вирус (246) ВР (1067) законопроект (865)

 Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством

Верховная Рада сегодня на заседании приняла законопроект №3219, направленный на предотвращение коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады сообщает БизнесЦензор.

Среди прочего, законом юридический факт введения карантина отнесен к форс-мажорным обстоятельствам.

Кроме того, законом предусмотрено: при проведении закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках"; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий, предназначенных для предотвращения COVID-19.

Закон также предусматривает введение контроля со стороны Кабинета министров за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Документом также вводится комплекс норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19.

В частности, закон предоставляет возможность работы дома для работников, государственных служащих и предоставление по их согласию отпуска, предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий; запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).

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Также вводится запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины в связи с введением карантинных мероприятий. 

Кроме того законопроект предусматривает ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.; запрет на проведение органами надзора плановых мероприятий по осуществлению надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Правительству поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинских сотрудников, занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей на COVID-19 в размере до 200% заработной платы, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Законом установлена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации лицом, которое может быть инфицировано COVID-19, а также повышена уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Согласно документу, такие нормы будут иметь временный характер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181953
 
 
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подавайте в Европейский суд. В Германии это не форс мажор
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Эпиде́мия (греч. επιδημία - повальная болезнь, от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) - прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуации[1]. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы.
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Значит у нас нет эпидемии,если упоминается цифра 5%.
Возьмём условно население Украины в 35 000 000.Делим на 100%.Умножаем на 5.Получаем 1 лям 750 тыс должны заболеть,чтоб назвать это эпидемией.
Нам в очередной раз нагадили в уши и глаза,чтоб мы как рабы сидели дома,кто без работы,кто без средств к существованию,главное чтоб не протестовали против продажи земли и т.д.
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А в это время, мировые спекулянты скупают подешевевшие акции промышленных гигантов и целых экономических секторов. Китайцы например, подешевке выкупили акции предприятий расположенных на своей территории у владельцев иностранцев. Если эта мистификация с мутировавшим гриппом продлится, мы будем наблюдать мировую череду банкротств, и следующие за ней укрупнения бизнесов и смену собственников.
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Третья мировая война в экономической ипостаси
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***, ну шо за бред? У кого кетайцы шо выкуили? А ну давай список! Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством - Цензор.НЕТ 8141
Им бы своё мёртвое гавно кому-нибудь продать! Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством - Цензор.НЕТ 4087
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Скока там в Италии из 60 млн. населения? А у нас сколько , 10 человек, 20?
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А то что из-за вашего форс-мажорного карантина закрылся клуб,в котором я работал,ничо?
И он теперь навряд ли откроется вновь,ибо потеряет всех своих клиентов,ибо карантин наверняка продлят ещё на месяц.
А коронавирус,всего лишь искусственно раздутая истерика,чтоб мировые лидеры смогли порешать свои проблемы.
Макрон ввёл войска в Париж,чтоб не дать "жёлтым жилетам" снова возникать на протестах.
Зеленский под шумок продаст землю.Американцы из Китая переносят производство в Индию или Америку,ибо им не нравится зависимость от Китая.
Подробнее здесь: Юрий Подоляка: Как «коронавирус» ломает мировой порядок
А Швеция вообще забила болт на эту "корону"
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом: "Этот вирус не угрожает людям!"
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Арабеска. так ты мужык? Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством - Цензор.НЕТ 380 Дай угадаю - набутылочник? Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством - Цензор.НЕТ 1098 Лищнехромосомный? Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством - Цензор.НЕТ 4415
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Ой, товарищи.....
А гляньте в имеющиеся у вас догновора - что там на случай форс-мажора. А то чёрный лебедь вылезет прямо из ......
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