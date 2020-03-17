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 Украина до конца недели получит 10 миллионов тестов на коронавирус, – Шмыгаль

Кабмин Украины до конца текущей недели завезет в страну около 10 миллионов тестов для новой коронавирусной инфекции, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Верховной Рады Украины, сообщает БизнесЦензор.

"Относительно тестов. До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию тестов, которая составит 10 миллионов тестов", - сказал Шмыгаль.

Также премьер рассказал, что украинские больницы подготовили около 12 тысяч коей для приема граждан в связи с ситуацией в стране.

"12 тысяч коек в инфекционных отделениях подготовлены. В Украине общее количество – 200 тысяч коек в украинских больницах", - добавил Шмыгаль

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181939
 
 
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