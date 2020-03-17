 Украина до конца недели получит 10 миллионов тестов на коронавирус, – Шмыгаль

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Верховной Рады Украины, сообщает БизнесЦензор.

"Относительно тестов. До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию тестов, которая составит 10 миллионов тестов", - сказал Шмыгаль.

Также премьер рассказал, что украинские больницы подготовили около 12 тысяч коей для приема граждан в связи с ситуацией в стране.

"12 тысяч коек в инфекционных отделениях подготовлены. В Украине общее количество – 200 тысяч коек в украинских больницах", - добавил Шмыгаль