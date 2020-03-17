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 Банки столкнулись с нехваткой наличной валюты (обновлено)

АО "Альфа Банк" останавливает продажу валюты в своих отделениях, при этом покупка валюты у населения будет продолжаться. Сложности с операциями с наличной валюты также испытывает государственный "Укрэксимбанк"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Альфа Банка" сообщает БизнесЦензор.

Банк сообщает, что это делается "в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты". При этом клиенты банка могут обменять валюту онлайн.

Также "Альфа Банк" приостанавливает выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных). При этом операции с наличным евро остаются без изменений.

"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченными поставками в Украину банкнот наличной валюты: продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения - без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine; выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлено. Операции с наличным евро - без изменений", - сообщил банк.

Проблемы с выдачей наличной валюты также испытывает государственный "Укрэксимбанк".

"Меры, связанные с введением карантина с целью преодоления короновируса, в том числе закрытие международного авиасообщения, вызвали невозможность доставки иностранной валюты на территорию Украины, в результате чего в украинских банках наблюдается определенный дефицит наличной иностранной валюты", – сообщается на сайте банка.

"Укрэксимбанк" отмечает, что ищет решение этой проблемы совместно с Национальным банком Украины и предлагает клиентам-физлицам продлить действующие валютные депозиты, а также использовать безналичные онлайн-операции.

При этом получение переводов по международным системам переводов MoneyGram и Western Union при временном отсутствии в кассе суммы наличной иностранной валюты, достаточной для выплаты перевода, возможно при условии зачисление суммы перевода на текущий (карточный) счет клиента в иностранной валюте или выплаты перевода в национальной валюте по курсу банка на день совершения операции.

В свою очередь государственный "Ощадбанк" не отмечает сложностей с наличной валютой.

"На сегодня все системы банка работают в стандартном режиме. Все операции, в том числе валютные, проводятся согласно рекомендациям НБУ. Служба инкассации "Ощадбанка" работает в усиленном режиме для обеспечения отделений и банкоматов наличными средствами", – говорится в сообщении на сайте банка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181932
 
 
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 Топ комментарии
 
Эта параша скупила валюту на межбанке, и теперь остановила ее продажу. Это просто инструмент влияния рашка правительства. Просто запретить валютные операции этой параше, пусть работают только в гривне либо валят найух из Украины.
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Если наличных нет на рынке-остановят все банки. Если кэш есть -надо отбирать лицензию у Альфа банка
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У знакомой депозит в валюте закончился в Альфабанке 10 марта. Не могла забрать 2000$.Каждый раз футболили на следующий день. Сегодня отфутболили окончательно.Теперь всё стало на свои места.
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Совет форумчанПравила форума
 
Эта параша скупила валюту на межбанке, и теперь остановила ее продажу. Это просто инструмент влияния рашка правительства. Просто запретить валютные операции этой параше, пусть работают только в гривне либо валят найух из Украины.
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Если наличных нет на рынке-остановят все банки. Если кэш есть -надо отбирать лицензию у Альфа банка
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глупости. при чем работа банков до кэша? банки - это не обменные пункты валют.
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Поясню. Если банк не имеет наличной валюты он может ее приобрести на рынке. НБУ, в случае недостачи на рынке валюты-может сам выходить на рынок с продажами оной. Если бы на рынке был дефицит-под него попали бы все банки. Если один Альфа не хочет продавать-значит он не выполняет оснований для получения банковской лицензии по операциям с валютой. И НБУ при нормальном руководстве провел бы проверку и по результатам принял бы меры. Так понятно?
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У знакомой депозит в валюте закончился в Альфабанке 10 марта. Не могла забрать 2000$.Каждый раз футболили на следующий день. Сегодня отфутболили окончательно.Теперь всё стало на свои места.
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Пока ситуация такова. Отделение, в котором она открывала депозит уже закрыто. Только что позвонил знакомый и сказал, что рядом с ним также закрыто отделение Альфа банка. Это всё в Запорожье.
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Спасайте свои гривневые депозиты, глупцы!
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Хто пользовался этим рашистским банком, о чем они думают?!
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Так эти ж мышебратья еще до зе-зе работают в Украине.
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После Гонтаревой не верю банковской системе вообще.
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После Гонтаревой, которая прикрыла рашистские банки в Украине? Как прикрыла - так сразу и перестал верить? "Альфа Банк" остановил продажу наличной валюты населению - Цензор.НЕТ 9655
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Да какие угодно, хоть...цыганские)))Одна только историка как её сынулька с Дельта-банком прокрутился чего стоит.
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Вообще-то не имеют права так делать. Куда НБУ смотрит?
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Альфа банк пользуется своим монопольным положением по отношению к населению и особенно к своим клиентам, которым отказано в конвертации доллара,несмотря на то что сам скупает доллар у клиентов, тоесть банк действует не как биржа -посредник, который должен обслуживать экономику,а как мощный диллер знающий инсайд и работ на себя, скупает валюту , а куда смотрит государство в лице НБУ оно спаливает резервы за неделю 1 миллрд. $, нет что бы когда имеется резкий спрос продать их дороже по 28,5 а с этого уровня осуществлять продажу, но нельзя полопу, что когда заходили в ОВГЗ под 17% то курс был 27, что себя не обделить.Нет государства, а есть соросята и как нас назвали биомасса.при таких условиях в ст и проводит операции
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А НБУ вообще в курсе что Альфа останавливает продажу валюты? С какого хера они останавливают продажу валюты, если НБУ выходит с интервенциями??? Может ему штраф выписать или лицензии лишить. Украинские Банки конечно самые мерзкие организации в мире, как только в стране кризис - они сделают максимум для того, чтобы его усугубить
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що ви хочете, альфа - кацапська помийка. Як вона має поводитись в Україні?? Лише всупереч інтересам України. Прогнозовано, цілком !
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Вопрос к нашим властям Почему банк страны агрессора продолжает выкачивать бабки из Украинского населения альфа-банк во всю кредитует Украинцев Причём условия у них самые драконовские среди остальных банков
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