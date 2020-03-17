 Банки столкнулись с нехваткой наличной валюты (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Альфа Банка" сообщает БизнесЦензор.

Банк сообщает, что это делается "в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты". При этом клиенты банка могут обменять валюту онлайн.

Также "Альфа Банк" приостанавливает выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных). При этом операции с наличным евро остаются без изменений.

"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченными поставками в Украину банкнот наличной валюты: продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения - без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine; выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлено. Операции с наличным евро - без изменений", - сообщил банк.

Проблемы с выдачей наличной валюты также испытывает государственный "Укрэксимбанк".

"Меры, связанные с введением карантина с целью преодоления короновируса, в том числе закрытие международного авиасообщения, вызвали невозможность доставки иностранной валюты на территорию Украины, в результате чего в украинских банках наблюдается определенный дефицит наличной иностранной валюты", – сообщается на сайте банка.

"Укрэксимбанк" отмечает, что ищет решение этой проблемы совместно с Национальным банком Украины и предлагает клиентам-физлицам продлить действующие валютные депозиты, а также использовать безналичные онлайн-операции.

При этом получение переводов по международным системам переводов MoneyGram и Western Union при временном отсутствии в кассе суммы наличной иностранной валюты, достаточной для выплаты перевода, возможно при условии зачисление суммы перевода на текущий (карточный) счет клиента в иностранной валюте или выплаты перевода в национальной валюте по курсу банка на день совершения операции.

В свою очередь государственный "Ощадбанк" не отмечает сложностей с наличной валютой.

"На сегодня все системы банка работают в стандартном режиме. Все операции, в том числе валютные, проводятся согласно рекомендациям НБУ. Служба инкассации "Ощадбанка" работает в усиленном режиме для обеспечения отделений и банкоматов наличными средствами", – говорится в сообщении на сайте банка.