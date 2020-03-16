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Все про:Газ (4203) импорт (1072) налоги (1065) обыск (357) СБУ (519)

 СБУ обнаружила схему налоговых махинаций на 150 миллионов при импорте газа

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили и блокировали противоправный механизм импорта природного газа из нескольких стран Евросоюза.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следствием установлено, что один из крупнейших отечественных поставщиков природного газа организовал многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов, передает БизнесЦензор.

"По версии следствия, трейдер зарегистрировал в Одессе и в столичном регионе несколько коммерческих структур с признаками фиктивности. Злоупотребляя спецификой растаможивания природного газа – отсрочка, внесение минимальных таможенных платежей – участники сделки реализовывали потребителям газ в обход налогового законодательства. Полученные средства злоумышленники выводили в тень", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, действуя по такой схеме, фигуранты дела импортировали только за последние пол года природного газа на 500 млн грн, убытки государства только за этот период оцениваются в 150 млн грн неуплаченных налоговых платежей.

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"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам нахождения фиктивных структур. Во время следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных и офшорных компаний, которые использовались злоумышленниками в противоправной схеме", – отмечается в сообщении.

Сейчас на импортированный природный газ и денежные средства, задействованные в схеме, наложены аресты.

"Продолжаются следственные действия", – отмечают в СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181873
 
 
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