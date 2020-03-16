 Кличко пообещал освободить бизнес от уплаты местных налогов и сборов

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Мы понимаем, что в условиях строгих ограничений, введенных в Киеве, в сложной ситуации оказывается и бизнес. Вынужденно прекращают работу многие предприятия и организации. Городские власти этот факт остро беспокоит. Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренду имущества", – отметил Кличко.

По словам мэра, Киевсовет также планирует обратиться к Верховной Раде с предложением освободить работодателей от единого социального взноса и дать предприятиям возможность предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам и начисления и выплаты зарплаты работникам, которые вынужденно не работают.

Также столичная власть обращается к правительству и налоговой службе с просьбой рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса.