 Европейские индексы завершили торги падением до минимума за последние 7 лет

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 4,86% – до 284,63 пункта, что является минимальной отметкой с середины 2013 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в ходе торгов значение индикатора обрушилось на 9,1% до минимума с ноября 2012 года. Индекс потерял 35% по сравнению с максимумом, достигнутым в феврале.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 4,71%, германский DAX – на 5,31%, французский CAC 40 – на 5,75%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 7,88% и 6,1%.

Тем временем падение американских фондовых индексов в ходе сессии в понедельник превышало 10%.

Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС).

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Как сообщалось, ФРС снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт – до 0-0,25%, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам.

Американский центробанк призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Авиаперевозчики и туроператоры сталкиваются со все большими трудностями из-за ограничительных мер, призванных сдержать распространение заболевания.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки, включив в него Великобританию и Ирландию.