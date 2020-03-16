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 Крупнейший лоукостер Ryanair может полностью прекратить полеты

Ryanair не исключил полную остановку полетов из-за развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в заявлении крупнейшего лоукоста Европы, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания планирует поставить на прикол большинство своего флота в ближайшие 7-10 дней из-за введения различными странами полных или частичных ограничений на полеты.

"Там, где флот еще не приземлен, требования соблюдать социальную дистанцию делают полеты для любых целей бессмысленными если не полностью невозможными", - заявили в Ryanair.

В ближайшие семь дней компания намерена выполнить максимальное число рейсов там, где это еще не запрещено, для эвакуации пассажиров.

Расписание на апрель и май авиаперевозчик намерен изменить таким образом, что провозные емкости будут уменьшены на 80%.

"Ryanair принимает все необходимые меры для сокращения расходов и улучшения потока средств в каждой из авиакомпаний группы. И мы можем при принятых вовремя соответствующих мерах выжить во время длительного периода с сокращенным числом рейсов или вовсе без полетов", - заявил глава Ryanair Group Майкл О’Лири.

По данным лоукоста, по состоянию на 12 марта в его распоряжении находятся денежные средства или эквивалент на сумму 4 млрд евро. Для снижения издержек Ryanair, помимо остановки полетов лишних самолетов, отсрочил капиталовложения и выкуп акций, заморозил набор персонала, а остальных сотрудников намерен перевести на неполный рабочий день, отправить в отпуск или уволить.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181856
 
 
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