 Экспресс "Киев-Борисполь" завтра приостанавливает движение

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами.

"Укрзализныця" напоминает, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский просит Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожного, авиационного и автобусного межгородского пассажирского сообщения.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые, также заведения закрываются в других городах.