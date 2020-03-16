[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 26.53 29.26
 Транспорт
  1361  0
Все про:Борисполь (547) Киев (2471) Укрзализныця (2672)

 Экспресс "Киев-Борисполь" завтра приостанавливает движение

Акционерное общество "Укрзализныця" с 00:00 17 марта приостановит курсирование экспресса по маршруту "Киев - международный аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Это связано с падением пассажиропотока, что вызвано прекращением авиационного сообщения с другими странами.

"Укрзализныця" напоминает, что внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский просит Министерство инфраструктуры запретить с 12:00 18 марта работу метрополитенов, а также железнодорожного, авиационного и автобусного межгородского пассажирского сообщения.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые, также заведения закрываются в других городах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181845
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Зеленский карантин Киев Китай НБУ нефть Приватбанк
 
 
 
 
 
 вверх