 Еврокомиссия предлагает закрыть иностранцам въезд в Европу

Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам фон дер Ляйен, она уже представила эту меру для утверждения главами государств-членов ЕС и сообщила об этом партнерам ЕС по G7. По словам председателя Еврокомиссии, ограничения устанавливаются на 30 дней с возможностью их продления "в случае необходимости". В соответствии с предложением Еврокомиссии, аналогичные меры должны будут взять на себя и страны, имеющие статус ассоциированных с Шенгеном государств, - Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Под запрет не попадают, как следует из заявления, лица, имеющие вид на жительство в странах ЕС, члены семей граждан ЕС, дипломаты, а также специалисты - врачи, медсестры, ученые, эксперты, оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом. Запрет не будет распространяться на лиц, переправляющих товары первой необходимости и медицинские товары в страны ЕС. Более того, для таких поставок будут введены так называемые зеленые коридоры. Наконец, запрет не будет касаться сотрудников пограничных служб сопредельных государств, которые для выполнения своих обязанностей должны регулярно пересекать внешние границы ЕС.