 Зеленский поручил провести переговоры с МВФ о выделении экстренного кредита

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.

"Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами в отношении предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", – сказал президент.

"В ближайшее время ожидаем от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", – добавил Зеленский.

Президент также пообещал, что граждане, которые получают пенсию в размере менее 5 тыс. грн получат доплату в размере 1 тыс. грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также поручил правительству закрыть транспортное сообщение между городами и ограничить работу общественного транспорта, в том числе приостановить работу метро.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Георгиева уточнила, что эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.