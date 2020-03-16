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 Зеленский поручил провести переговоры с МВФ о выделении экстренного кредита

Президент Владимир Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ о выделении помощи в связи с эпидемией корнавируса, а также ввести кредитные каникулы для бизнеса.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.

"Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами в отношении предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", – сказал президент.

"В ближайшее время ожидаем от Национального банка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", – добавил Зеленский.

Президент также пообещал, что граждане, которые получают пенсию в размере менее 5 тыс. грн получат доплату в размере 1 тыс. грн.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также поручил правительству закрыть транспортное сообщение между городами и ограничить работу общественного транспорта, в том числе приостановить работу метро.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Георгиева уточнила, что эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181830
 
 
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Вован, если ты пытаешься прикрываясь короновирусом протянуть капитуляцию *****, то *** ты угадал, - все на контроле!
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вислюк думает что деньги ему дадут "просто так"))
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Х***й ему в жопу дайте а не кредит колаборанту етому
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...фи, батенька! ...но частично вы правы и вежливы...*)
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Специально и панику разогнал чтобы МВФ на слезу пробить и еще пару лярдов раздербанить перед Ростовом
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Просрали бабосіки спочатку. Потім загнали економіку під плінтус...А винен короновірус!??? Мдаааа...Зебіли ви шо сірйозно!?...
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