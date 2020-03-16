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 Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки

Президент Владимир Зеленский поручил правительству закрыть транспортное сообщение между городами и ограничить работу общественного транспорта, в том числе приостановить работу метро.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призывают Кабинет министров сделать следующее. Первое: с 00:00 19 марта запретить принимать посетителей заведениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания развлечений и услуг", – заявил Зеленский.

Президент уточнил, что рестораны и кафе смогут продолжит работу по приготовлению пищи при условии доставки.

"Второе: Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить железнодорожное, авиа-, и автобусные межгородские и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов", – сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев.

Президент напомнил, что в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 человек погиб.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181826
 
 
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 Топ комментарии
 
Эта сволочь делает все чтоб народ не смел его вместе с каломойскими ермаками и сивухами в ближайшее время.
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КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ? КУДА ДЕТЬ ТЕХ, КТО ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ?
Простите за капс, но это просто выносит мозг Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки - Цензор.НЕТ 5092
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Метро основной транспорт перемещения. Маршрутки просто перестанут ходить - не выгодно по 10 человек возить. На троллейбусы-автобусы будут очереди километровые. Остается только такси, и они поднимут цены очень сильно. Как бедному пенсионеру до больницы добраться, как вообще людям перемещаться ? Если вы что-то делаете, то сначала головой думайте, а не жопой.
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Эта сволочь делает все чтоб народ не смел его вместе с каломойскими ермаками и сивухами в ближайшее время.
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Мда. Вони реально бездарні і не знають що робити.
Якщо так піде і далі то буде колапс економіки і навіть без дефолта.
Я звичайно за карантин для метро, но не так як вони це роблять. Ми не можем його повністю закрити на цілий рік.
P.S. Не позорьтися і скопіюйте як це роблять союзники.
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Зашибись! Будем действовать жестко! Закроем метро, транспорт для людей которые работали, но зато запустим в страну, прокаженных гастеров, и всякую нечисть с отдыхов...
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КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ? КУДА ДЕТЬ ТЕХ, КТО ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ?
Простите за капс, но это просто выносит мозг Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки - Цензор.НЕТ 5092
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просто обратиться к людям
разгрузить по времени
когда-то в Харькове разносили время начала работы предприятий
наше учебное заведение начинало работу 09,30
все для разгрузки транспорта
теперь об этом забыли
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Идиот, какая разница 20 человек в метро или в толлейбусе.
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Метро основной транспорт перемещения. Маршрутки просто перестанут ходить - не выгодно по 10 человек возить. На троллейбусы-автобусы будут очереди километровые. Остается только такси, и они поднимут цены очень сильно. Как бедному пенсионеру до больницы добраться, как вообще людям перемещаться ? Если вы что-то делаете, то сначала головой думайте, а не жопой.
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Пешком по шпалам. Все пути ведут на МАЙДАН.
В тренде все флаги без зеленого цвета (да простят меня мусульмане - ничего личного)
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Идиотам нет покоя, им все соемайдан мерещится.
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А кто будет регулировать по 10 чел в маршрутку? Водитель маршрутки, полиция, м.б. Президент? В Грузии банки освободили население на период эпидемии от уплаты процентов по кредиту, а у нас лишают возможности доехать до работы, чтобы заработать на эти проценты. А тем десяткам тысяч, кто зарабатывает на аренду жилья кто даст отсрочку? Бабкам, которые могут дома самоизолироваться с пенсией 4999 грн - по штуке, а санитарке, библиотекарю и почтальону которые будут пешком ходить на работу за зарплатой 3500 - шиш. Надо еще АЗС закрыть: Тесле бензин не нужен.
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У меня родственница работает в Охматдете. 90% медсестер и санитарок ездят на работу из пригорода. Если будет транспортный коллапс, родители этого Президента порвут.
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Президент Владимир Зеленский поручил правительству закрыть транспортное сообщение между городами и ограничить работу общественного транспорта, в том числе приостановить работу метро. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181826

Пропоную для збереження здоровля зеленського помістити його в ізольоване приміщення з міркувань держзради у тому числі Думаю 15 років повинно вистачити для курса лікування Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки - Цензор.НЕТ 2485

Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки - Цензор.НЕТ 7866
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