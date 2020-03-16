 Зеленский поручил закрыть метро и ограничить пассажирские перевозки

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призывают Кабинет министров сделать следующее. Первое: с 00:00 19 марта запретить принимать посетителей заведениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания развлечений и услуг", – заявил Зеленский.

Президент уточнил, что рестораны и кафе смогут продолжит работу по приготовлению пищи при условии доставки.

"Второе: Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить железнодорожное, авиа-, и автобусные межгородские и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов", – сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси до 20 человек в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев.

Президент напомнил, что в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 человек погиб.