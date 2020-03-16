[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 26.53 29.26
 Макроэкономика
  227  0
Все про:торговля (469) Госстат (890) профицит (46)

 Профицит внешней торговли товарами в январе составил $138 миллионов, – Госстат

Экспорт товаров из Украины в январе 2020 года к январю 2019 года вырос на 2,3% и составил $4,16 млрд, тогда как импорт снизился на 1,4% – до $4,02 млрд.

Об этом сообщил Госстат Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в результате позитивное сальдо внешней торговли товарами в январе этого года составило $138,1 млн против негативного сальдо $15,9 млн в январе 2019 года.

Госстат уточняет, что в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,6% – до $4,31 млрд, тогда как импорта – сократился на 1,5%, до $4,84 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2020 года было негативным и составило $527,3 млн, что лучше показателя декабря 2018 года ($789,8 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе 2019 года – 1,00).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 197 стран мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181822
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Зеленский карантин Киев Китай НБУ нефть Приватбанк
 
 
 
 
 
 вверх