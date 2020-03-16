 Крюковский вагоностроительный завод увеличил чистую прибыль на 70%

Об этом говорится в повестке дня запланированного на 16 апреля общего собрания акционеров компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проектом решения собрания акционеров планируется направить 95,4% полученной прибыли (или 790,49 млн грн) на развитие предприятия, остальные 38,38 млн грн – на "корректировку актуарных обязательств общества за 2019 год в соответствии с расчетами независимого актуария, согласованного аудиторской компанией".

Дивиденды по итогам года выплачивать не планируется.

Согласно публикации, нераспределенная прибыль ПАО к 1 января 2020 года составила 790,49 млн грн (годом ранее – 416,72 млн грн).

Предприятие за прошлый год нарастило текущие обязательства на 13,6% – до 925,64 млн грн, а долгосрочные выросли на 39% – до 327,06 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 85,5% – до 1,07 млрд грн, активы в целом увеличилась на 21,4% – до 4,5 млрд грн.

Собственный капитал ПАО "КВСЗ" на 1 января 2020 года составил 3,25 млрд грн, в том числе уставный – 86,01 млн грн.

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Как сообщалось, по итогам 2018 года КВСЗ впервые после шестилетнего перерыва решил выплатить акционерам дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на 4 квартал 2019 года, в числе акционеров ПАО – эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала), Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (20%).

В то же время бенефициарными владельцами (контролерами), совокупно владеющими более 90% акций компании, являются глава набсовета Владимир Приходько, Приходько Н.В. (совпадает с инициалами жены), а также эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Саратовская обл.) Станислав Гамзалов.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2019 году, по предварительным данным, выпустил товарную продукцию более чем на 8 млрд грн, что на 43,7% превысило аналогичный показатель 2018 года. КВСЗ собрал в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов –на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 ед.).