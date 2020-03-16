 Экспорт сахара упал за полгода на 80%, – "Укрцукор"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

Экспорт сахара в феврале этого маркетингового года составил 8,4 тыс. тонн, что почти вчетверо меньше, чем в феврале предыдущего МГ. Среди основных стран-импортеров - Ливан (5,5 тыс. тонн) и Турция (1 тыс. тонн).

В январе Украина экспортировала 17,4 тыс. тонн сахара. Основные покупатели: Польша (6,2 тыс. тонн), Великобритания (4,9 тыс. тонн), Румыния (4,7 тыс. тонн).

Как сообщалось, со ссылкой на ассоциацию "Укрцукор", Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на $144,3 млн, что на 27% меньше, чем за предыдущий МГ.

Производство сахара в Украине в 2019 году сократилось на 19% по сравнению с предыдущим годом - до 1,48 млн тонн. Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы, или почти на треть меньше, чем годом ранее.

"Укрцукор" прогнозирует в целом на 2019/2020 МГ экспорт на уровне 300 тыс. тонн.