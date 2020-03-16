[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 26.53 29.26
 Транспорт, Корпоративные отношения
  850  0
Материалы по теме:
Все про:авиация (1275) Италия (212) национализация (47) авиасообщение (1499) COVID-19 (120)

 Власти Италии планируют национализировать крупнейшую авиакомпанию, – Reuters

Итальянское правительство планирует взять под контроль крупнейшую итальянскую авиакомпанию Alitalia, поскольку убыточный перевозчик рискует прекратить существование из-за последствий вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, правительство страны также выделит 600 миллионов евро ($670 млн), чтобы удержать авиакомпанию на плаву.

В воскресенье источник агентства сообщил, что у Alitalia почти закончились деньги, несмотря на то, что в начале этого года правительство предоставило компании 400 миллионов евро.

Читайте также: Украина полностью закроет авиасообщение с 17 марта, – Разумков

Alitalia является крупнейшим итальянским авиаперевозчиком, Compagnia Aerea Italiana (CAI) владеет 51% акций авиакомпании, еще 49% принадлежит эмиратской Etihad Airways.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181808
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Зеленский карантин Киев Китай НБУ нефть Приватбанк
 
 
 
 
 
 вверх