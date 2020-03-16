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 Курс гривни упал ниже 26,5 грн/$

Национальный банк установил на вторник, 17 марта, курс гривни на уровне 26,5249 грн/$, опустив его еще на 44 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня июня 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла 53 копейки, упав до 29,52 грн за евро.

Как сообщалось, в понедельник утром Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже до $200 млн, по итогам которого продал $130,5 млн при общем спросе в $258,9 млн.

Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181806
 
 
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На биржах США уже 2 часа кизда и остановка торгов, гривня на межданке опять просаживается, вам не стыдно такую новость держать на сайте?!
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Ж-па, посмотрел сейчас курс в обменниках и офигел, зеленый 27,10 - 27,50, евро 29,90-30,30
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