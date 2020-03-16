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 Греция ввела карантин для всех прибывающих в страну и закрыла все отели и курорты

Греция ввела обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну вне зависимости от национальности, а также приняла решение закрыть все курорты и отели в стране с 15 марта по 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает портал Greek Reporter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все прибывающие в Грецию отныне должны самоизолироваться на 14-дневный карантин. Вопрос о запрете въезда в страну пока не рассматривается", - пишет портал.

С 18 марта в Греции перестанут работать все магазины, кроме супермаркетов и аптек. Также продолжат деятельность банки, автозаправочные станции и службы доставки еды.

Греция уже отменила массовые мероприятия, закрыты бары, рестораны, спортзалы.

Всего в стране зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции, четыре человека скончались. Местные органы здравоохранения ожидают, что число инфицированных будет расти.

Как сообщает портал Greek Travel Pages, также временно будет недоступно размещение туристов в отелях на греческих курортах.

"Правительство страны приняло решение закрыть с 15 марта все отели и курорты, которые уже открылись к началу летнего сезона, до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса", - пишет издание.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181803
 
 
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