 Греция ввела карантин для всех прибывающих в страну и закрыла все отели и курорты

Об этом сообщает портал Greek Reporter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все прибывающие в Грецию отныне должны самоизолироваться на 14-дневный карантин. Вопрос о запрете въезда в страну пока не рассматривается", - пишет портал.

С 18 марта в Греции перестанут работать все магазины, кроме супермаркетов и аптек. Также продолжат деятельность банки, автозаправочные станции и службы доставки еды.

Греция уже отменила массовые мероприятия, закрыты бары, рестораны, спортзалы.

Всего в стране зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции, четыре человека скончались. Местные органы здравоохранения ожидают, что число инфицированных будет расти.

Как сообщает портал Greek Travel Pages, также временно будет недоступно размещение туристов в отелях на греческих курортах.

"Правительство страны приняло решение закрыть с 15 марта все отели и курорты, которые уже открылись к началу летнего сезона, до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса", - пишет издание.