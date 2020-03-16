 Госгеонедр обнаружила нарушения на шахте Кропачева

Об этом говорится в приложении к приказу №85 главы Госгеонедр Романа Опимаха от 10 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Из приказа следует, что решение о предоставлении срока для исправления нарушений было принято еще 28 февраля. Причиной такого решения указано нарушение 24 и 51 статей Кодекса о недрах, которые в общем касающиеся прав и обязанностей пользователя и порядка разработки месторождений.

Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.

Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка – Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича – Александра.

После побега Януковича и начала войны в Донбассе "УК "Краснолиманская" контролировалась батальоном "Днепр-1", к финансированию которого был причастен Игорь Коломойский. Позже шахта стала поставлять уголь для "Центрэнерго" по невыгодной посреднической схеме через ООО "Торговый Дом-Ресурс", подконтрольной народному депутату от БПП Сергей Трегубенко. В 2015 году его называли "смотрящим" по угольной отраслью от первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко, давнего бизнес-партнера президента Петра Порошенко.

В августе 2016 года Трегубенко в роли неофициального куратора сменил Виталий Кропачев, которого, по данным СМИ, с Кононенко познакомил нынешний замминистра МВД Антон Геращенко. Кропачев сначала стал совладельцем частной "Краснолиманской", а позже полный контроль перешел к его семье, когда совладелицей фирмы стала его дочь Юлия Кропачева.

Кропачев также стал владельцем углеобогатительных фабрик "Украина", "Россия" и "Мирноградская". Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец утверждал, что подконтрольные Кропачеву структуры стали основными поставщиками угля для "Центрэнерго".

После избрания президентом Владимира Зеленского, Игорь Коломойский сообщил, что "Центрэнерго" возглавил "понятный" ему менеджер Владимир Потапенко. При этом круг поставщиков топлива для "Центрэнерго" изменился и крупнейшими покупателями электроэнергии "Центрэнерго" стали предприятия бизнес-группы "Приват". Госпредприятие продавало электроэнергию на бирже только избранным компаниям, игнорируя более дорогие предложения независимых игроков рынка

Сам Кропачев в феврале в интервью сказал, что сейчас "Центрэнерго" на 90% обеспечено российским углем, его же обогатительные фабрики простаивают с июня прошлого года. Добыча на шахте "Краснолиманская", по данным Кропачева, упала втрое.

Напомним, председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что правительство рассматривает возможность приватизации "Центрэнерго" одним пакетом с "УШ "Краснолиманская".

О приватизации "неприбыльных шахт" вместе с "Центрэнерго" говорил президент Владимир Зеленский на встрече работников угольной промышленности, при этом пообещал руководству ДТЭК содействие в положительном решении АМКУ при приватизации шахт.

За приватизацию "Центрэнерго" вместе с шахтами также выступает Игорь Коломойский.

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В феврале шахтеры "УШ "Краснолиманская" провели акции протесты с требованием показать многомесячные долги по зарплате.

Как сообщалось, 4 марта правительство обнародовало распоряжение №205 от 26 февраля, которым оно согласилось с предложением ФГИУ назначить руководителем "Центрэнерго" Александра Корчинского. Это решение должен утвердить наблюдательный совет. Однако решение не было принято из-за блокирования и минирования офиса ФГИ в день заседания набсовета.