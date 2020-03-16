 Для застрявших в Словении грузовиков определен коридор для возвращения в Украину

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

"Настоятельно просим украинских перевозчиков не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о название компании и номер транспортного средства на адрес avtodep@mtu.gov.ua. Относительно транзита через территорию Венгрии, то венгерской стороной сообщено о принятом сегодня решении по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита", - сказано в сообщении.

Также в Мининфраструктуры отметили, что сейчас разрабатывается и в ближайшее время будет обнародован детальный алгоритм и требования по осуществлению такого транзита. Информация будет предоставлена сразу, после ее получения от посольства Украины в Венгрии и Министерства инноваций и технологий Венгрии.

Кроме того, 12 транспортных средств, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно пересекли ее и направляются в Украину.

"Дополнительно отмечаем, что все перевозчики как с украинской, так и с иностранной регистрацией в соответствии с решением правительства Украины смогут беспрепятственно въехать на территорию Украины или осуществить транзит через Украину", - также отмечается в сообщении.