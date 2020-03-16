 Киев разработает пакет экономических решений для поддержки бизнеса на период карантина

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник на брифинге о внедрении противоэпидемиологических мер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается бизнеса, во исполнение поручения городского головы в городе создан антикризисный штаб, мы работаем над пакетом экономических решений, которые будут предложены с одной стороны Киевскому городскому совету, с другой – центральным органам исполнительной власти в части облегчения жизни предпринимателям в данный период. Этот вопросы аренды, налогов и сборов на этот период", – сообщил Поворозник.

По его словам, решения будут приниматься в рамках компетенции городских властей.

"Если мы снижаем налоговую нагрузку на предпринимателя, логично, что работодатель будет выплачивать заработную плату работнику на период вынужденного простоя предприятия", – добавил Поворозник, отвечая на вопрос о выплате зарплаты работникам во время карантина.

Как сообщалось, с 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса, в частности рекомендуется ограничить передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан, работа предприятий общественного питания.

В то же время руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения призвали максимально перевести работу персонала на удаленный доступ, а также внедрить режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.