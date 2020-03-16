 Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, больше всего средние ставки по депозитам в гривне снизились по вкаладам на периоды от полугода до года – на 0,21 процентного пункта – до 11,22% годовых. Вклады на срок от трех месяцев до полугода потеряли 0,18 п.п. – до 10,82% годовых. Ставки по депозитам на срок свыше года снизились на 0,11 п.п. – до 10,76% годовых.

Доходность гривневых вкладов сроком от месяца до 3 опустилась на 0,07 п.п. – до 8,82% годовых. Депозиты на сроки менее месяца по-прежнему предоставляют 7,75% годовых. В то же время бессрочные сбережения подорожали на 0,20 п.п. и предлагают 6,84% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах не изменились для бессрочных вкладов (0,54% годовых) и вкладов на срок менее месяца (0,89%). В то же время средние ставки сроки от месяца до трех и от трех до шести снизились на 0,03 п.п. – до 0,88% и до 1,17% годовых соответственно.

Ставки по долларовым депозитам для сроков от полугода до года опустилась на 0,16 п.п. – до 1,42% годовых. Доходность периодов свыше года снизилась на 0,11 п.п. – до 1,87% годовых.

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Средние ставки по бессрочным депозитам в евро и вкладам сроком от месяца до трех синхронно снизились на 0,01 п.п. и – до 0,36% и 0,74% годовых соответственно. Сбережения на периоды менее месяца по-прежнему предлагают 0,37% годовых, а от трех до шести месяцев – 0,75% годовых.

Вклады в европейской валюте на срок свыше полугода сбросили 0,06 п.п. и предлагают 1,04% годовых. Депозиты на периоды свыше года подешевели на 0,04 п.п. – до 1,20% годовых.