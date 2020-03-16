 Потребительские настроения украинцев упали до уровня мая 2019 года, – исследование

Об этом свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сократились значение всех составляющих индикатора, а больше всего – краткосрочные экономические ожидания", – отметили аналитики Info Sapiens.

Они указывают, что по сравнению с максимальным значением, зафиксированным в сентябре 2019 года, индекс потерял 16 пунктов, из которых на февраль пришлось почти половина. Наиболее существенное снижение индекса произошло в Западном регионе – на 19 пунктов, в Северном и Восточном регионах – на 10 пунктов, тогда как в Киеве и Центре индикатор стабилен.

Как отметило Info Sapiens, индекс экономических ожиданий (ИЭО) в феврале уменьшился на 8,9 пункта – до 86,8, больше всего упали ожидания развития экономики в течение ближайшего года – на 12,8 пункта, до 80,1, тогда как ожидания на пять лет ухудшились на 7,7 пункта – до 93,7.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 4,5 пункта – до 74,5, в том числе индекс текущего личного материального положения – на 5,7 пункта, до 70,7, индекс целесообразности крупных покупок – на 3,3 пункта, до 78,4.

В отчете говорится, что в феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 128,7, что на 9,9 пункта выше показателя прошлого месяца.

Индекс инфляционных ожиданий стабилен – 182,7, что на 1,8 пункта выше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также были неизменны: индекс девальвационных ожиданий вырос всего на 0,8 пункта – до 132,5.

Как сообщалось, потребительские настроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.