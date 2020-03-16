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 Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро

Французский антимонопольный регулятор в понедельник, 16 марта, оштрафовал американскую Apple на 1,1 миллиарда евро за антиконкурентное поведение.

Компании Tech Data и Ingram Micro, занимающиеся оптовыми продажами продукции Apple, были оштрафованы на 76 млн и 63 млн евро соответственно за ценовой сговор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Apple и два ее оптовых продавца договорились не конкурировать друг с другом и помешать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, стерилизовав тем самым оптовый рынок для продукции Apple", – заявила глава регулятора Изабель де Сильва.

В американской корпорации уже пообещали обжаловать это решение.

Как отмечает агентство, выписанный Apple штраф является крупнейшим для французского регулятора. Предыдущий рекордный штраф в размере 350 млн евро был наложен на французскую телекоммуникационную компанию Orange SA в 2015 году.

В 2019 году власти Франции оштрафовали Google на 150 млн евро за "непрозрачные" правила рекламного сервиса Google Ads.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181771
 
 
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