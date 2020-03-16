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 Переводы заробитчан в Украину могут снизиться на $1 миллиард, – НБУ

Объем переводов заробитчан в Украину по итогам 2019 года может снизиться на $0,5-1 млрд с $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса,

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году переводы заробитчан в Украину составили около $12 млрд. Наши предварительные оценки свидетельствуют, что через коронавирус их объем уменьшится на сумму от $500 млн до $1 млрд. То есть поступления валюты в страну будут меньшими", – сказано в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что и расходы украинцев на путешествия, а потому и отток валюты, также уменьшатся – на сумму около $1,5 млрд.

Как сообщалось, по расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181770
 
 
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