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 В Киеве начали закрываться торгово-развлекательные центры

В Киеве в рамках мер по противодействию распространения коронавируса начали закрываться крупные торгово-развлекательные центры.

Как передает БизнесЦензор, об этом совладелец ТРЦ Гарик Корогодский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"С 13:00 ТРЦ Dream Town закрыт. Исключение – супермаркеты и аптеки", – сообщил бизнесмен.

Как сообщалось, ранее власти Киева решили усилить ограничительные меры на время карантина, сообщил мэр Виталий Кличко.

В частности, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Также в Киеве временно приостанавливается работа торговых центров, заведений общественного питания, спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения: SPA-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов и т.д.

Кроме того, закрываются дискотеки, ночные клубы и компьютерные клубы. Рестораны и кафе смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды.

При этом продолжат работать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, автозаправочные станции, банки и банкоматы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181765
 
 
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