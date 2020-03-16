 Украина прекратила выдачу виз иностранцам

Как сообщает пресс-служба МИДа, такое решение принято в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса в Украине, передает БизнесЦензор.

В министерстве пообещали, что информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно и попросили обращаться в случае возникновения вопросов по электронному адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

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Напомним, зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Кроме того, 14 марта сообщалось, что был зафиксирован первый случай заболевания украинского дипломата в одной из стран мира.