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 Миллиардер Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель и совладелец Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров корпорации чтобы сосредоточиться на благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте Microsoft, Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и других руководителей компании, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что Гейтс отошел от ежедневного операционного управление корпорацией в июне 2008 года, а пост председателя совета директоров покинул еще в феврале 2014 года.

"Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании", – приводится в сообщении комментарий Гейтса.

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Также сообщается, что Гейтс уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Inc., основанного американским миллиардером Уорреном Баффетом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181759
 
 
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