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 Зеленский возглавил координационный совет по противодействию коронавирусу

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 и возглавил его.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №88/2020 от 16 марта обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, Координационный совет создан как консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Также документом утвержден персональный состав Координационного совета.

В частности, его председателем станет Владимир Зеленский, а секретарем – заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В состав Совета войдут глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генштаба Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181755
 
 
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