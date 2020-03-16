 "Укрзализныця" остановила движение электричек через границу

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Это осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает компания.

Отменены поезда, которые ездят через границу Украины и Беларуси, Украины и Польши, Украины и Молдовы.

В том числе отменены электрички, курсирующие через границу с Беларусью: Ковель - Выжва - Ковель, Выжва - Хотислав - Выжва и Гомель - Сновск - Гомель.

Также ограничен маршрут электричек Ковель - Хотислав - Ковель по станции "Заболотье", Сарны - Горынь - Здолбунов по станции "Удрицк", Брест - Заболотье - Брест по станции "Хотислав", Барановичи - Удрицк-Барановичи по станции "Горынь" и Чернигов-Йолча-Чернигов по станции "Неданчичи".

Курсирование электричек по маршруту Львов - Госграница - Львов ограничено по станции "Мостиска 2". Отменено также курсирование электропоездов по маршрутам Рени - Этулия - Рени, Кишинев - Одесса - Кищинев, Черновцы - Ларга - Черновцы и Черновцы - Сокыряны - Черновцы.