[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 26.49 29.25
 Транспорт
  1187  1
Все про:Укрзализныця (2672) электричка (43)

 "Укрзализныця" остановила движение электричек через границу

АО "Укрзализныця" с 16 марта приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Это осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает компания.

Отменены поезда, которые ездят через границу Украины и Беларуси, Украины и Польши, Украины и Молдовы.

В том числе отменены электрички, курсирующие через границу с Беларусью: Ковель - Выжва - Ковель, Выжва - Хотислав - Выжва и Гомель - Сновск - Гомель.

Также ограничен маршрут электричек Ковель - Хотислав - Ковель по станции "Заболотье", Сарны - Горынь - Здолбунов по станции "Удрицк", Брест - Заболотье - Брест по станции "Хотислав", Барановичи - Удрицк-Барановичи по станции "Горынь" и Чернигов-Йолча-Чернигов по станции "Неданчичи".

Курсирование электричек по маршруту Львов - Госграница - Львов ограничено по станции "Мостиска 2". Отменено также курсирование электропоездов по маршрутам Рени - Этулия - Рени, Кишинев - Одесса - Кищинев, Черновцы - Ларга - Черновцы и Черновцы - Сокыряны - Черновцы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181754
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чо у вас на фотці дизель, який в Бориспіль ходить?))))
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авиасообщение авиация вирус карантин Китай Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх