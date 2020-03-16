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 "Газпром" приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу "Сила Сибири"

Российский газовый концерн "Газпром" остановил новый газопровод в Китай – "Силу Cибири" – на профилактику до 1 апреля.

Как сообщили в российской компании, даты проведения работ согласованы с китайской CNPC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе Сила Сибири начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", – говорится в сообщении компании.

В "Газпроме" уверяют, что договоренность о проведении плановой профилактики оборудования и систем газопровода два раза в год – весной и осенью – была достигнута ранее.

Ранее Reuters сообщал, что китайская CNPC в начале марта объявила форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) и газа, импортируемого по трубопроводу.

В частности, компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также по крайней мере одному поставщику СПГ.

Официально CNPC об объявлении форс-мажора не сообщала.

РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в начале декабря прошлого года. По итогам 2020 года по "Силе Сибири" концерн должен прокачать в Китай 5 млрд кубометров природного газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181749
 
 
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Сколько на росии протянут интересно, нефть - всё, газ - плохо, тёплая зима..... я думаю до года максимум, а потом - инфляции и ползание перед миром, вы нас не так поняли...... или х@йло, как жертву скинут с трона....
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