 "Газпром" приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу "Сила Сибири"

Как сообщили в российской компании, даты проведения работ согласованы с китайской CNPC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе Сила Сибири начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", – говорится в сообщении компании.

В "Газпроме" уверяют, что договоренность о проведении плановой профилактики оборудования и систем газопровода два раза в год – весной и осенью – была достигнута ранее.

Ранее Reuters сообщал, что китайская CNPC в начале марта объявила форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) и газа, импортируемого по трубопроводу.

В частности, компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также по крайней мере одному поставщику СПГ.

Официально CNPC об объявлении форс-мажора не сообщала.

РФ запустила газопровод "Сила Сибири" в начале декабря прошлого года. По итогам 2020 года по "Силе Сибири" концерн должен прокачать в Китай 5 млрд кубометров природного газа.