 "Укрэксимбанк" получил нового главу

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, назначение является бессрочным.

Как уточнили в пресс-службе Национального банка Украины, регулятор согласовал Мецгера на должность председателя правления "Укрэксимбанка" на минувшей неделе.

Согласно сообщению "Укргазбанка" в системе раскрытия информации НКЦБФР, Мецгер покинул пост заместителя председателя правления банка 12 марта, на котором находился с 25 октября 2016 года.

Как сообщалось, набсовет "Укрэксимбанка" 6 февраля принял решение о назначении на должность председателя правления финучреждения Евгения Мецгера.

Мецгер уже работал в "Укрэксимбанке" в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса. С мая 2015 года он работал в "Укргазбанке", с 25 октября 2016 года – в должности заместителя председателя правления.

Его жена – Юлия Мецгер – является членом наблюдательного совета государственного "Приватбанка". В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в "Укрэксимбанке".

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Напомним, глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября 2019 года сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн грн и взять его под стражу.

Гриценко подозревается в участии в период с сентября 2014 года по настоящее время в преступной организации, в составе которой по заказу бывшего первого вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко он помогал легализовать $100 млн. Общая сумма предполагаемой легализации - $506 млн.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 75 действовавших в стране банков.